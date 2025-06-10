Українська балістика може допомогти знищувати російські літаки, — експерт

Стрімкий розвиток української балістичної програми може посприяти знищенню російської авіації, якщо вона розміщуватиметься неподалік від України.

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Про це авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко сказав в ефірі на Radio NV.

Романенко зауважив, що ще близько за місяць до масованого обстрілу України в РФ були укладені договори з російськими авіаремонтними підприємствами на ремонт шести бомбардувальників Ту-95МС, бо ці літаки потребували капітального ремонту.

“Авіаремонтні заводи для цього типу знаходяться у Дягілєво, якому перепало цього разу, і у Таганрозі, який ще ближче знаходиться до лінії фронту, ніж Дягілєво. Тільки два заводи здатні ремонтувати цей тип літака. Якщо росіяни перекинуть їх на ремонт, скоріше за все – сьогодні були відомості про успішне використання нашої балістики, вони просто попрощаються з цими літаками, якщо перекинуть на ремонт”, – переконаний Романенко.

Він вважає, що фактично можливостей для ремонту літаків Ту-95МС у росіян немає. Аналогічна ситуація з літаками Ту-22М3.

Зокрема, у нього запитали, чи можна українську балістику достатньо оперативно довести до бойового використання.

“Поки що пан Валентин Бадрак казав, що там 300 км, і начебто, першу ракету випробували по російському командному пункту, і начебто у Росії поменшало генералів. Поки що офіційних повідомлень не було, але, там ніщо не додає оптимізму як фраза вічного польоту”, – сказав Романенко.

За його роз’ясненнями, балістична ракета має кінетичну складову, і може вистачити і десяти кілограмів бойової частини для того, щоби знищити командний пункт.