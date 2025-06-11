ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Загальні втрати окупантів вийшли на позначку майже 1 мільйон одиниць живої сили
Диван на коліщатках в темній вітальні

Загальні втрати окупантів вийшли на позначку майже 1 мільйон одиниць живої сили

Автор: Ігор Василик
11/06/2025 07:49
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 11.06.25

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28
  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 999200 (+1120) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10927 (+8) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22783 (+15) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 29016 (+34) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1413 (+1) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1183 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 416 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 337 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 40297 (+240),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3337 (+7),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 51579 (+124) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3914 (+2)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!