Загальні втрати окупантів вийшли на позначку майже 1 мільйон одиниць живої сили

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 11.06.25
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- особового складу / personnel ‒ близько/ about 999200 (+1120) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 10927 (+8) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22783 (+15) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 29016 (+34) од,
- РСЗВ / MLRS – 1413 (+1) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1183 (+0) од,
- літаків / aircraft – 416 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 40297 (+240),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3337 (+7),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 51579 (+124) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3914 (+2)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!