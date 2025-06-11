Сьогодні на Надвірнянщині проведуть в останню путь полеглого захисника Василя Кузюка

Позавчора, додому в останнє повернувся полеглий Герой України військовослужбовець Кузюк Василь Іванович, який був жителем Пасічнянської громади Надвірнянського району, що на Івано-Франківщині.

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Про це своїх читачів повідомляє новинний ресурс Правда іф, із посиланням на голову Пасічнянської територіальної громади Гунду Андрія.

Чин похорону Героя Василя Кузюка відбудеться в середу – 11 червня 2025 року

Страшна війна забирає дорогих нам людей та найкращих! Вічна шана і слава тобі Герою Василю! Ти любив Україну і хотів бачити її вільною та незалежною… Дякуємо, що гідно зустрічаєте Героя!!!, – написав голова громади

Нагадуємо, що в день приїзду траурного кортежу та до дня похорону загиблого військового в Пасічнянській громаді тривають Дні жалоби!!!

Просимо жителів громади та власників закладів утриматися від розважальних заходів на території Пасічнянської громади в Дні жалоби!!!