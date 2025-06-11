В бою з окупантами загинув онук легендарного прикарпатського воїна УПА Василя “Сибіряка” Білінчука Орест Білінчук-Портяк

Скорботна новина знову прийшла на Прикарпаття. У бою із окупантами загинув вихідодець із Верховинщини Орест Білінчук-Портяк, який був бійцем 4-ї Бригади Гвардії Наступу “Рубіж”, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф. Полеглий герой проживав у місті Фастів, що на Київщині.

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Орест Білінчук-Портяк загинув вранці 10 червня, під час евакуації пораненого

Орест Білінчук-Портяк був ситом відомого українського сценариста та письменника Василя Портяка, який написав сценарії до таких легендарних фільмів про національно-визвольну боротьбу як “Атентат”, “Нескорений”, “Залізна сотня” та інші.

Постер до кінострічки “Нескорений” про Головнокомандувача УПА Романа Шухевича

Його дідо, був не менш легендарною особистістю у Карпатах під час других національно-визвольних змагань. А фото, де Василь Білінчук носить на своїх плечах ведмедя, облетіло увесь інтернет-простір.

Василь “Сибіряк” Білінчук із ведмедем на плечах у зимових Карпатах

Сумний і трагічний допис, який би я не хотів писати, але такі історії не мають забуватися, йдеться на стрінці ГуцулВуду.

В 1926 році в Жаб’ю, четвертим з п’яти дітей в родині Дмитра Білінчука народився хлопець Василь. Виростав національно свідомим хлопцем. В 1941 році родина (крім брата Дмитра, що був в підпіллю) була виселена до Сибіру. В 1944 році зміг дібратися до Карпат, де стає вояком УПА з псевдо Сибіряк. Вирізнявся значною фізичною силою, тому в сотні свого брата Дмитра “Хмари” був кулеметником, обходився без другого номера, все носив сам. Потім перейшов до СБ ОУН. Загинув в 1952 році, коли енкаведисти розстріляли його чергою з кулемета, боячись брати в полон. Василь “Сибіряк” Білінчук

На момент загибелі Сибіряка його сину Василю було ледь два місяці. Василь Білінчук-Портяк — відомий український письменник («Крислачі» (1984), «У снігах» (2006), «Охоронителі Діви», «Вибір Скорого» (2021) та сценарист (Нам дзвони не грали, коли ми вмирали; Атентат; Вишневі ночі; Нескорений; Залізна сотня). Помер від хвороби в 2019 році.

Василь та Орест Портяки на місті загибелі Василя “Сибіряка” Білінчука

А сьогодні новина про загибель ще одного лицаря з цього роду — сина Василя Портяка – Ореста Білінчука-Портяка.

Засумуй, трембіто,

Та по всьому світу…