Прикарпатські “едельвейси” вправно нищать ворога на одному із найгарячіших напрямків фронту – “Сіверському” ВІДЕО

Московські окупанти вкотре намагалися провести штурмові дії на позиції 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Для атаки окупанти залучили 19 мотоциклів, 3 багі та до взводу піхоти.

Бої тривають на Сіверському напрямку

Про це своїх читачів інформує новинний ресурс Правда іф, із посиланням на 10 окрему гірсько-штурмову бригаду “Едельвейс”.

У результаті нанесення вогневого ураження спроби висування були зупинені, штурмові групи понесли втрати.

У результаті бою:

ліквідовано 18 окупантів,

поранено — 5,

3 взято в полон.

Також знищено: