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Прикарпатські "едельвейси" вправно нищать ворога на одному із найгарячіших напрямків фронту - "Сіверському"
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатські “едельвейси” вправно нищать ворога на одному із найгарячіших напрямків фронту – “Сіверському” ВІДЕО

Автор: Ігор Василик
11/06/2025 08:52
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Московські окупанти вкотре намагалися провести штурмові дії на позиції 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Для атаки окупанти залучили 19 мотоциклів, 3 багі та до взводу піхоти.

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Бої тривають на Сіверському напрямку

Про це своїх читачів інформує новинний ресурс Правда іф, із посиланням на 10 окрему гірсько-штурмову бригаду “Едельвейс”.

У результаті нанесення вогневого ураження спроби висування були зупинені, штурмові групи понесли втрати.

У результаті бою:

  • ліквідовано 18 окупантів,
  • поранено — 5,
  • 3 взято в полон.

Також знищено:

  • 13 мотоциклів,
  • 3 багі.