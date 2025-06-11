Прикарпатські “едельвейси” вправно нищать ворога на одному із найгарячіших напрямків фронту – “Сіверському” ВІДЕО

Московські окупанти вкотре намагалися провести штурмові дії на позиції 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Для атаки окупанти залучили 19 мотоциклів, 3 багі та до взводу піхоти.
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Бої тривають на Сіверському напрямку
Про це своїх читачів інформує новинний ресурс Правда іф, із посиланням на 10 окрему гірсько-штурмову бригаду “Едельвейс”.
У результаті нанесення вогневого ураження спроби висування були зупинені, штурмові групи понесли втрати.
У результаті бою:
- ліквідовано 18 окупантів,
- поранено — 5,
- 3 взято в полон.
Також знищено:
- 13 мотоциклів,
- 3 багі.