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Диван на коліщатках в темній вітальні

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
11/06/2025 08:56
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Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

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11 червня – 125 років від дня народження Петра Демчука (1900-1937), громадсько-політичного діяча, філософа, уродженця м. Городенки (нині адміністративний центр Городенківської територіальної громади Коломийського району);

– 95 років від дня народження Михайла Гуця (1930-2020), українського фольклориста, громадсько-культурного діяча, професора, уродженця с. Іванівка Рожнятівського району (нині Дубівської територіальної громади Калуського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.