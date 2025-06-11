Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
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11 червня – 125 років від дня народження Петра Демчука (1900-1937), громадсько-політичного діяча, філософа, уродженця м. Городенки (нині адміністративний центр Городенківської територіальної громади Коломийського району);
– 95 років від дня народження Михайла Гуця (1930-2020), українського фольклориста, громадсько-культурного діяча, професора, уродженця с. Іванівка Рожнятівського району (нині Дубівської територіальної громади Калуського району).
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.