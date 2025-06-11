Якою буде погода на Прикарпатті 11 червня

Синоптики прогнозують 11 червня на Івано-Франківщині та в обласному центрі мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, вдень помірний короткочасний дощ, грози, град.
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Вітер північно-західний, 7-12 м/с,пориви 15-20 м/с, пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології
Температура повітря
По місту : вночі 8-10°, вдень 19-21°.
По області: вночі 8-13°, вдень 18-23°.
У високогір’ї Карпат: вночі 1-6°, вдень 11-16°.
Медико-метеорологічні умови 2-го типу.
Видимість на автошляхах добра.