Якою буде погода на Прикарпатті 11 червня

Синоптики прогнозують 11 червня на Івано-Франківщині та в обласному центрі мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, вдень помірний короткочасний дощ, грози, град.

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Вітер північно-західний, 7-12 м/с,пориви 15-20 м/с, пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Температура повітря

По місту : вночі 8-10°, вдень 19-21°.

По області: вночі 8-13°, вдень 18-23°.

У високогір’ї Карпат: вночі 1-6°, вдень 11-16°.

Медико-метеорологічні умови 2-го типу.

Видимість на автошляхах добра.