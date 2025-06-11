Збірна України перемогла новозеландців у другому матчі турніру в Канаді

Збірна України перемогла у другому матчі турніру Canadian Shield – проти збірної Нової Зеландії – 2:1, посівши друге місце на товариському турнірі.

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На тому ж стадіоні, де синьо-жовті провели перший матч проти Канади (2:4) – BMO Field, українці знову забили двічі у другому таймі, однак тепер не на останніх хвилинах гри, натомість двічі ведучи у рахунку.

За Україну забивали Олексій Гуцуляк та Олександр Зінченко.

Після нашого матчу на поле BMO Field вийшла наступна пара команд. Канада перемогла Кот-д’Івуар у серії післяматчевих пенальті (5:4), після 0:0 в основний час матчу.

Таким чином, канадці здобули перемогу на домашньому турнірі. Україна — друга.