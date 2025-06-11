На Прикарпатті розшукують 17-річного хлопця. ФОТО

Поліція встановлює місцеперебування неповнолітнього жителя Калуша.

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Про це інформують в поліції Івано-Франківської області, пише Правда.

Так, розшукують 17-річного Володимира Рочняка, який 10 червня близько 5:00 вийшов з гуртожитку у Калуші та до цього часу не повернувся.

Прикмети: зріст близько 170 см, середньої тілобудови, волосся кучеряве.

Одягнений: біла майка, шорти, мав із собою рюкзак.

Правоохоронці звертаються до громадян, які можуть допомогти встановити місцеперебування неповнолітнього Володимира Рочняка або надати іншу корисну інформацію: