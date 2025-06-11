На Прикарпатті розшукують 17-річного хлопця. ФОТО

Поліція встановлює місцеперебування неповнолітнього жителя Калуша.
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Про це інформують в поліції Івано-Франківської області, пише Правда.
Так, розшукують 17-річного Володимира Рочняка, який 10 червня близько 5:00 вийшов з гуртожитку у Калуші та до цього часу не повернувся.
- Прикмети: зріст близько 170 см, середньої тілобудови, волосся кучеряве.
- Одягнений: біла майка, шорти, мав із собою рюкзак.
Правоохоронці звертаються до громадян, які можуть допомогти встановити місцеперебування неповнолітнього Володимира Рочняка або надати іншу корисну інформацію:
“Просимо негайно телефонувати на лінію «102» або за телефонами: +380 (95) 894-63-87; +380 (67) 336-27-75; +380 (97) 983 21 32”.