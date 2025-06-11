ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні Калуська громада зустріне полеглого захисника Юрчишина Василя

Автор: Оксана Марушкевич
11/06/2025 10:54
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні, 11 червня, Калуська громада зустрічає Героя – Василя Юрчишина.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Повідомляє міський голова Андрій Найда, пише Правда.іф.

О 16:00 виїзд траурної колони від Калуської ЦРЛ.

Скорботний кортеж прямуватиме маршрутом:

◾️вул. Івано-Франківська;

◾️вул. Бандери;

◾️вул. Грушевського;

◾️вул. Долинська;

◾️с. Пійло, вул. Незалежності, 63 (заїзд до батьківського дому);

◾️с. Довге-Калуське, вул. Зелена, 29 (заїзд до рідної хати).

Парастас о 17:15 годині

Чин похорону розпочнеться у четвер, 12 червня, о 10 годині від рідної хати Героя.

Відправа у церкві Святого Василія Великого УГКЦ.

Поховають померлого захисника на кладовищі рідного села.