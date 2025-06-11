Сьогодні Калуська громада зустріне полеглого захисника Юрчишина Василя

Сьогодні, 11 червня, Калуська громада зустрічає Героя – Василя Юрчишина.
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Повідомляє міський голова Андрій Найда, пише Правда.іф.
О 16:00 виїзд траурної колони від Калуської ЦРЛ.
Скорботний кортеж прямуватиме маршрутом:
вул. Івано-Франківська;
вул. Бандери;
вул. Грушевського;
вул. Долинська;
с. Пійло, вул. Незалежності, 63 (заїзд до батьківського дому);
с. Довге-Калуське, вул. Зелена, 29 (заїзд до рідної хати).
Парастас о 17:15 годині
Чин похорону розпочнеться у четвер, 12 червня, о 10 годині від рідної хати Героя.
Відправа у церкві Святого Василія Великого УГКЦ.
Поховають померлого захисника на кладовищі рідного села.