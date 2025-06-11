У Калуші поховали трирічну дівчинку, яку вбила власна мати. ВІДЕО

У Калуші попрощались із 3-річною Аліною Петрів, у вбивстві котрої підозрюють рідну маму. На церемонію прощання прийшло багато людей.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Похоронне богослужіння розпочалося в церкві Успення Пресвятої Богородиці (УГКЦ). Вражені трагедією люди несли, окрім вінків та квітів, дитячі іграшки, пише Ратуша.

Деталі в сюжеті ТСН.

Деталі

Вбивство трирічної Аліни Петрів сколихнуло Калуш. Поліцію викликали сусіди дівчинки, коли почули її крики.

На місці слідчі виявили докази причетності матері до її вбивства. Сама жінка, яка теж була у квартирі, жодних пояснень не надала.

М’які іграшки та кошики квітів — попрощатися з трирічною Алінкою прийшли не лише рідні та знайомі, а й сторонні люди. Коли маленьку білу труну виносять з храму, люди не можуть стримати сліз. Жорстоке вбивство шокувало весь Калуш.

Єдина підозрювана у вбивстві — мати дівчинки, 32-річна Юлія. Жінка розлучена. З донькою мешкала в орендованій квартирі.

Саме туди викликали поліцію сусіди, які серед ночі почули несамовиті крики та плач малої. Двері поліцейським ніхто не відчинив, а поки вони знайшли власника оселі та зайшли всередину — дитина вже була мертва.

Напередодні Алінку та її матір бачили чимало людей. Запевняють — лиха ніщо не віщувало.

«Дитина поводилася абсолютно нормально. Не було жодних спостережень до дитини, що вона зазнавала насилля. Вона була настільки радісна, відкрита. Вона висвітлювала любов — давала те, чим була наповнена», — розповіли знайомі родини.

Хоча батьки й розлучилися два роки тому, більшість свого короткого життя Аліна провела в Чехії. Там живе її тато, і там прихистку від війни шукала мати. Повернулася з-за кордону жінка навесні, 28 квітня, тоді ж і привезла з собою дитину.

На обліку у спеціалізованих лікарнях мати Алінки не перебувала, кажуть родичі, але зізнаються, що не бачили родину вже багато років.

«Я думаю, угледіти могла її мати (бабуся загиблої дитини — ред.) про стан доньки. Ознаки були. Не стверджую, але думаю. Бо людина так спонтанно в пориві гніву таке зробити не може», — зазначив знайомий родини.

У день перед смертю Алінка була в дитячому садочку. Готувалася до свята. Вихователі кажуть, мама забрала дівчинку з запізненням, але була спокійна.

«(Мати — ред.) каже: „Я тобі не дам рожеве плаття, яке ти хотіла“. Дитина почала плакати. Вона каже: „Я тобі купила інше плаття, ходи, мірятимемо“. Наскільки я знаю, вона була втоплена в тому платті», — говорить вихователька.

Те, що дівчинку втопили, підтверджують і в поліції. На маленькому тілі правоохоронці не побачили сліди катувань. У квартирі, запевняють, виявили докази, які доводять провину матері.

Сама жінка з оселі, де сталося вбивство, не тікала, але жодних пояснень поліціянтам не дала. Її затримали та взяли під варту. Щоб з’ясувати всі обставини жорстокого злочину, суд призначив низку експертиз.