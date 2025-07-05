На вулиці Шпитальній влада хоче подолати транспортний колапс

На засіданні міської Комісії з безпеки дорожнього руху в Івано-Франківську ухвалили рішення: на деяких складних перехрестях вимкнути другорядні світлофори, на переходах і велосмугах встановити гнучкі захисні стовпчики, облаштувати “берлінські подушки” перед небезпечними переходами, повідомив заступник міського голови Михайло Смушак, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Експеримент зі світлофорами

На перехрестя Грушевського – Василіянок – Грюнвальдська – Мулика, Галицька – Горбачевського – Калуське шосе, Василіянок – Вовчинецька, Василіянок – Дністровська – Тарнавського вимкнуть дублюючі перехрестя.

Водії виїжджають на перехрестя при заторі попереду. Через це у пікові години перехрестя блокуються, виникають аварійні ситуації. Завдяки відключенню дублюючих світлофорів проаналізують поведінку водіїв.

Безпека пішоходів

Помаранчеві стовпчики для захисту пішоходів на переходах і небезпечних ділянках встановлять на вулицях: Грушевського, Мазепи, Січових Стрільців, Орлика, Шпитальній, Тролейбусній, Чорновола, Дністровській, Вагилевича, Гнатюка, Гузара, Галицькій, Миколайчука, Північному бульварі, Володимира Великого, Матейка, вздовж велосмуги на Набережній ім. В. Стефаника.

Реорганізація дорожнього руху

Також комісія вирішила звернутися до Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області та обласної військової адміністрації з пропозицією внести зміни в організацію дорожнього руху на центральній автодорозі в межах сіл Ямниця та Угринів.

“Цією дорогою щодня користуються мешканці Івано-Франківської міської територіальної громади, туди їздить наш комунальний транспорт. На жаль, чи не щотижня там трапляються ДТП з загиблими та постраждалими. Це неприпустимо і має бути змінено! Необхідно оперативно розробити і впровадити нову схему організації дорожнього руху. За основу можна взяти розроблену концепцію схеми руху компанією Oresund. Також вважаємо за необхідне встановити додаткові камери фіксації перевищення швидкості”, – повідомив Михайло Смушак.

Паркування на Шпитальній

Також планують впорядкувати паркування на вул. Шпитальній, де нещодавно відкрили рух транспорту.