В ІФНТУНГ відкрили дві навчально-дослідні лабораторії

Дві нові навчально-дослідні лабораторії кафедри транспортування та зберігання енергоносіїв відкрили в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.

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Подію приурочили до 60-річчя кафедри, випускники якої стояли біля витоків української газотранспортної мережі, повідомляють у навчальному закладі.

«Сьогодні до нас приїхало багато випускників-представників галузі, які задонатили на ювілей кафедри кілька лабораторій. Одна пов’язана з механікою грунтів, інша – з дослідженням стійкості матеріалів трубопроводів і систем розподілу газу. Таке обладнання є лише тут», – зазначив ректор ІФНТУНГ Ігор Чудик.

Спеціальність «Нафтогазова інженерія та технології» існує й в інших університетах, але базова серйозна освітня діяльність в царині нафтогазової інженерії відбувається тільки в ІФНТУНГ. За кожною спеціальністю закріплена профільна випускова кафедра, оснащена лабораторіями, унікальним обладнанням. Вісь обертання університету – енергетична, однією з гілок якої є нафтогазова інженерія.

Цінність дарунку партнерів (а це АТ «Львівгаз», Вінницька філія «Газмереж України», АТ «Укртрансгаз») зрозуміла кожному користувачеві, який потребує енергоносіїв щоденно, а значить – потребує послуг фахівців, які забезпечують їх доставку в наші оселі та на підприємства.

Завідувач кафедри транспортування та зберігання енергоносіїв Василь Запухляк каже:

«Коли зранку ставимо чайник на плиту, не замислюємось над тим, яка кількість людей працює задля того, щоб газ надійшов до наших помешкань. Такі спеціалісти завжди потрібні, а для того, щоб вони мали хороші знання, необхідно створювати нові лабораторії, які відповідають усім вимогам до сучасного обладнання, яке зараз використовується. Саме тим і продиктована ініціатива, реалізувати яку нам допомогли виробничники».

У лабораторії можна досліджувати трубні сталі на тріщиностійкість. Тут є реальний взірець розподільчого пункту. Із застосуванням віртуальних технологій студенти вчитимуться працювати з такими установками, а тоді будуть допускатися до фізичного обладнання.