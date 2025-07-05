На Франківщині стартував сезон кавунів та динь: огляд цін ВІДЕО

Баштанні культури з’явилися на прилавках міських ринків, проте переважно це імпортовані з Греції кавуни та закарпатські дині. Місцеві фермери планують почати збирання врожаю лише наприкінці серпня через несприятливі погодні умови.

На ринках Івано-Франківська розпочався сезон продажу кавунів та динь, проте ціни на баштанні залишаються високими через переважно імпортне походження товару. Кавуни надходять з Греції, тоді як дині вже представлені закарпатськими плодами, інформує ОТБ “Галичина”.

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Ціни на баштанні культури коливаються в межах 130-140 гривень за кілограм динь та приблизно 50 гривень за кілограм кавунів. Перші кавуни на ринках Івано-Франківська з’явилися ще у травні, коли кілограм ягоди коштував трохи більше сотні гривень.

Торговці пояснюють, що грецькі кавуни мають нормальну якість через сприятливі погодні умови в країні-виробнику. Плоди доставляються в рефрижераторах, що забезпечує збереження їх властивостей під час транспортування.

“Люди завжди бояться раннього кавуна. Вони думають, що то все на нітратах. Ну, оскільки у Греції зараз зовсім інакша погода, тому там плюс-мінус нормальний кавун”, — йдеться в коментарях продавців.

Після грецьких кавунів на ринках має з’явитися азербайджанський товар, а вже за декілька тижнів покупці зможуть скуштувати закарпатські плоди. Зниження цін очікується з початком надходження вітчизняних кавунів на ринок.

“Починає дешевшити кавун тоді, коли починається наш кавун. І особливо, коли він вже починає добре достигати, його великими партіями привозять”, — пояснюють торговці механізм ціноутворення.

Поки на місцевих ринках представлені закордонні кавуни та дині, прикарпатські баштанні ще навіть не розпочали цвісти. Місцевий фермер Богдан посадив свої кавуни лише в середині червня з касетної розсади, що зумовлено несприятливими погодними умовами цього року.

“Зараз стадія кавуна. Тобто починається тільки-тільки зав’язі в’язатися, тому що, ну, в цьому всьому посприяли такі погані зараз цьогорічні кліматичні умови”, — розповідає фермер про поточний стан посівів.

Холодні нічні температури негативно впливають на розвиток рослин, хоча коренева система розвивається нормально, листова маса набирається повільно. Цвістіння прикарпатських баштанних очікується лише за два тижні від поточного моменту.

Місцевий виробник займається вирощуванням кавунів більше 10 років, розпочавши з 150 саджанців. Він отримував консультації від знайомих фермерів з Херсона та успішно адаптував технологію для місцевих умов.

“Основна складність догляду полягає в тому розуміння, як його вирощувати, тому що посадити треба розуміти при якій температурі ґрунту і, ну, як доглядати, там є специфіка”, — пояснює фермер особливості агротехніки.

Перші кавуни місцевого виробництва планується зібрати наприкінці серпня, що майже на три тижні пізніше порівняно з минулорічним сезоном. Фермер вважає, що прикарпатські кавуни за смаковими якостями можуть перевершувати херсонські через особливості місцевих грунтів, багатих на мікро- та макроелементи.