В Карпатах ведмедиця загризла іноземного мототуриста

У Карпатах, в четвер цього тижня, загинув мотоцикліст після того, як на нього напала ведмедиця.

Про це передає “Європейська правда” з посиланням на Digi24.

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Загиблий у складі групи туристів рухався румунським Трансфегераським шосе, що пролягає в горах і сполучає Волощину та Трансильванію.

У момент, коли туристи зупинились на узбіччі дороги, зʼявилась ведмедиця, яка напала на чоловіка та потягла його у ліс. Він від отриманих травм загинув на місці.

Тіло загиблого знайшли за кілька метрів від штучного озера Відрару. Його особу поки не встановили, але він, схоже, іноземець: його мотоцикл зареєстрований в Італії.

Керівник гірської рятувальної служби Іон Сандулою сказав, що ведмедиця, ймовірно, була дуже агресивною, оскільки тягла чоловіка кілька десятків метрів.