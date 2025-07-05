Прикарпатський бізнес може отримати до 2000 євро на працевлаштування ветеранів

На Франківщині та Львівщині стартувала нова програма підтримки для мікро-, малого та середнього бізнесу. Підприємства, які працевлаштували ветеранів або планують це зробити протягом 2025 року, можуть отримати грант до 2000 євро на облаштування інклюзивних робочих місць.

Про це пише Галка з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

У західних регіонах України запрацювала нова ініціатива підтримки бізнесу, який готовий інтегрувати ветеранів у трудовий процес. Програма охоплює підприємства Львівської та Івано-Франківської областей і передбачає фінансування адаптації робочих місць під потреби людей з інвалідністю.

До програми можуть долучитися мікро-, малі та середні підприємства, які:

• офіційно працевлаштували ветеранів або планують це зробити протягом 2025 року

• зареєстровані у Львівській чи Івано-Франківській області

• належать громадянам України

• функціонують не менше одного року

Фінансування до 2000 євро можна використати на:

• облаштування доступного робочого простору (адаптовані меблі, пандуси, спеціалізоване програмне забезпечення)

• придбання обладнання для інклюзивного робочого місця

• консультаційну підтримку з адаптування робочого середовища

• психологічну підтримку команди для кращої інтеграції ветеранів

Реєстрація відбувається онлайн за посиланням https://ee.kobo.iom.int/x/EsiKgmAC до 20 липня 2025 року включно.