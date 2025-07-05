Прикарпатський бізнес може отримати до 2000 євро на працевлаштування ветеранів

На Франківщині та Львівщині стартувала нова програма підтримки для мікро-, малого та середнього бізнесу. Підприємства, які працевлаштували ветеранів або планують це зробити протягом 2025 року, можуть отримати грант до 2000 євро на облаштування інклюзивних робочих місць.
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Про це пише Галка з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.
У західних регіонах України запрацювала нова ініціатива підтримки бізнесу, який готовий інтегрувати ветеранів у трудовий процес. Програма охоплює підприємства Львівської та Івано-Франківської областей і передбачає фінансування адаптації робочих місць під потреби людей з інвалідністю.
До програми можуть долучитися мікро-, малі та середні підприємства, які:
• офіційно працевлаштували ветеранів або планують це зробити протягом 2025 року
• зареєстровані у Львівській чи Івано-Франківській області
• належать громадянам України
• функціонують не менше одного року
Фінансування до 2000 євро можна використати на:
• облаштування доступного робочого простору (адаптовані меблі, пандуси, спеціалізоване програмне забезпечення)
• придбання обладнання для інклюзивного робочого місця
• консультаційну підтримку з адаптування робочого середовища
• психологічну підтримку команди для кращої інтеграції ветеранів
Реєстрація відбувається онлайн за посиланням https://ee.kobo.iom.int/x/EsiKgmAC до 20 липня 2025 року включно.