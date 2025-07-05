ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Прикарпатський бізнес може отримати до 2000 євро на працевлаштування ветеранів
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатський бізнес може отримати до 2000 євро на працевлаштування ветеранів

Автор: Ігор Василик
05/07/2025 11:38
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

На Франківщині та Львівщині стартувала нова програма підтримки для мікро-, малого та середнього бізнесу. Підприємства, які працевлаштували ветеранів або планують це зробити протягом 2025 року, можуть отримати грант до 2000 євро на облаштування інклюзивних робочих місць.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це пише Галка з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

У західних регіонах України запрацювала нова ініціатива підтримки бізнесу, який готовий інтегрувати ветеранів у трудовий процес. Програма охоплює підприємства Львівської та Івано-Франківської областей і передбачає фінансування адаптації робочих місць під потреби людей з інвалідністю.

До програми можуть долучитися мікро-, малі та середні підприємства, які:
• офіційно працевлаштували ветеранів або планують це зробити протягом 2025 року
• зареєстровані у Львівській чи Івано-Франківській області
• належать громадянам України
• функціонують не менше одного року

Фінансування до 2000 євро можна використати на:
• облаштування доступного робочого простору (адаптовані меблі, пандуси, спеціалізоване програмне забезпечення)
• придбання обладнання для інклюзивного робочого місця
• консультаційну підтримку з адаптування робочого середовища
• психологічну підтримку команди для кращої інтеграції ветеранів

Реєстрація відбувається онлайн за посиланням https://ee.kobo.iom.int/x/EsiKgmAC до 20 липня 2025 року включно.