ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Богородчани на колінах зустріли полеглого героя Степана Гречанюка
Диван на коліщатках в темній вітальні

Богородчани на колінах зустріли полеглого героя Степана Гречанюка ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Ігор Василик
05/07/2025 11:21
Благодійність для лікування дитини, приєднайся зараз.
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

БОГОРОДЧАНЦІ НА КОЛІНАХ ЗУСТРІЛИ ВОЇНА-ЗАХИСНИКА ГРЕЧАНЮКА СТЕПАНА

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

До центру громади прибув скорботний кортеж із тілом полеглого захисника Степана Гречанюка, який загинув від важких поранень отриманих на фронті, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Слово Народу

https://www.facebook.com/SlovoNarody/posts/pfbid0rNCwpciRQJwXf3418KoT7JtrB2Cge9Kdh4DDofLzxybzDWhoyFKuGC7uNifGKiUfl?rdid=zg1aWktuboJfz2Pt#

Знову сум, біль і сльози. Щойно у Богородчани прибув траурний кортеж із загиблим Героєм Гречанюком Степаном. На колінах зустріли богородчанці, жителі навколишніх сіл Захисника, який віддав своє молоде життя за кожного з нас, за мирне майбутнє України. Священники підправили панахиду за Воїном, на честь Героя пролунав Гімн України. Далі траурний кортеж відправився у рідне село Захисника – Забережжя.

Загинув від ран

Гречанюк Степан захищав рідну землю з травня 2023 року. Останнім часом виконував бойові завдання на Донеччині. Під час виконання одного з них, 19 червня 2025 року, біля села Шахове Краматорського району наш Воїн отримав важкі поранення від прямого влучання ворожого дрона. Девʼять днів медики у військовому госпіталі намагалися врятувати його життя, але надзвичайно важкі рани та опіки тіла не дали шансу вижити. Йому назавжди 41…

Поховають героя у рідному Забережжі у неділю 06 липня

Вічна пам’ять і вічна слава Герою!, – йдеться у дописі

Військова похоронна процесія з українським прапором.
Молитва біля труни з українським прапором на дворі.
Церемонія прощання з військовим в Україні.
Люди моляться на вулиці в сонячний день.
Люди збираються з прапорами на вулиці
Священики на вулиці під час заходу
Прощання з труною, покритою українським прапором.
Військові на церемонії з прапором та портретом
Люди на колінах вшанування загиблих на вулиці.
Люди на вулиці з червоно-чорним прапором.
Малюнок ангела воїна на передній частині авто.
Люди з прапорами на похоронній церемонії.
Люди стоять на колінах на вулиці міста.