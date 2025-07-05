Богородчани на колінах зустріли полеглого героя Степана Гречанюка ФОТОРЕПОРТАЖ

БОГОРОДЧАНЦІ НА КОЛІНАХ ЗУСТРІЛИ ВОЇНА-ЗАХИСНИКА ГРЕЧАНЮКА СТЕПАНА

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До центру громади прибув скорботний кортеж із тілом полеглого захисника Степана Гречанюка, який загинув від важких поранень отриманих на фронті, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Слово Народу

Знову сум, біль і сльози. Щойно у Богородчани прибув траурний кортеж із загиблим Героєм Гречанюком Степаном. На колінах зустріли богородчанці, жителі навколишніх сіл Захисника, який віддав своє молоде життя за кожного з нас, за мирне майбутнє України. Священники підправили панахиду за Воїном, на честь Героя пролунав Гімн України. Далі траурний кортеж відправився у рідне село Захисника – Забережжя.

Загинув від ран

Гречанюк Степан захищав рідну землю з травня 2023 року. Останнім часом виконував бойові завдання на Донеччині. Під час виконання одного з них, 19 червня 2025 року, біля села Шахове Краматорського району наш Воїн отримав важкі поранення від прямого влучання ворожого дрона. Девʼять днів медики у військовому госпіталі намагалися врятувати його життя, але надзвичайно важкі рани та опіки тіла не дали шансу вижити. Йому назавжди 41…

Поховають героя у рідному Забережжі у неділю 06 липня