У першому півріччі поточного року мобілізацію на Івано-Франківщині проводили з використанням нових електронних систем та оновлених процедур.

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Територіальні центри комплектування використовують автоматизоване оповіщення через «Укрпошту», що значно спрощує вручення повісток.

Про це журналістці Фіртки розповів начальник відділення військового обліку сержантів і солдатів запасу Івано-Франківського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, підполковник Роман Словінський.

«Після прийняття в травні 2024 року низки змін до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Постанови Кабінету Міністрів України №560, процес мобілізації значно покращився. Постанова чітко регламентувала порядок проведення мобілізації та визначила, що до служби призивають військовозобов’язаних, які придатні. Також чітко прописано права на відстрочку, що значно полегшило роботу територіальних центрів», — уточнив офіцер.

Для спрощення оповіщення тепер використовується система «Укрпошти»:

«Повістки формуються через електронну базу, далі надсилаються у відділення пошти різних районів та сіл, де проживають військовозобов’язані», — пояснив Словінський.

Проте, за його словами, «у селах, особливо віддалених, листи можуть не дійти через відсутність поштових відділень або небажання отримувати їх».

«Військовозобов’язані мають оновлювати свої дані в електронній системі «Резерв+», однак основна частина хоче залишатися в тіні. Вони не хочуть поновлювати дані, що тягне за собою різні проблеми», — наголосив підполковник.

Водночас у разі ухилення від військового обов’язку проводять розшукові заходи за участі поліції.

Щодо навчання військовозобов’язаних, Словінський розвіює міф:

«Після медкомісії людина не автоматично потрапляє на фронт. Військовозобов’язані проходять навчання в центрах, після чого відбувається відбір і направлення за спеціальністю».

Також тепер військовозобов’язані можуть обирати військову частину для служби відповідно до своїх професійних навичок та потреб ЗСУ.

Підполковник додав, що триває робота над цифровізацією мобілізації, аби процес був зручним і прозорим: