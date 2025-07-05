У Франківську експеременьально вимкнуть дублюючі світлофори на проблемних перехрестях

У Івано-Франківську комісія з безпеки дорожнього руху вирішила експериментально відключити дублюючі світлофори на чотирьох перехрестях для аналізу впливу на трафік та поведінку водіїв.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на заступника міського голови Михайла Смушака



Відключення торкнеться перехресть: Грушевського – Василіянок – Грюнвальдська – Мулика; Галицька – Горбачевського – Калуське шосе; Василіянок – Вовчинецька; Василіянок – Дністровська – Тарнавського.

Вивчатимуть поведінку водіїв

Проблема полягає у тому, що водії виїжджають на перехрестя при заторі попереду, через що перехрестя блокуються та виникають аварійні ситуації. Мета експерименту – проаналізувати, чи дублюючі світлофори сприяють такій поведінці водіїв. Якщо так, то їх знімуть остаточно.