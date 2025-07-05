Українські БПЛА успішно атакували ворожий аеродром «Борисоглєбськ»

В Генеральному штабі Збройних сил України повідомляють про чергову успішну атаку українських далекобійних БПЛА, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

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Уражено аеродром «Борисоглєбськ»

В рамках зниження спроможностей противника завдавати повітряних ударів, 5 липня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по аеродрому «Борисоглєбськ», що у Воронезькій області. Це місце базування ворожих літаків Су-34, Су-35С та Су-30СМ.

Уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки.

Результати ураження уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати можливості російських окупантів бити по цивільній інфраструктурі та змусити рф припинити збройну агресію проти України.

Далі буде!

Слава Україні!