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Сьогодні на щиті повертається полеглий прикарпатський герой Степан Гречанюк

Автор: Ігор Василик
05/07/2025 09:29
ДІМ РІА
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Скорботну звістку повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук, голова Богородчанської селищної територіальної громади Ростислав Заремба, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

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Сьогодні, у суботу, 5 липня 2025 року, до кінця і з честю виконавши присягу на вірність українському народу, до рідного дому на щиті повертається наш воїн-захисник Степан Гречанюк.

Церемонія почесної зустрічі та панахида розпочнеться о 9 год. 30 хв. на Алеї Героїв у Богородчанах.

Прошу усіх прийти і віддати належну шану нашому полеглому воїну!

Опісля кортеж направиться у рідне село Забережжя, де у неділю відбудеться чин християнського похорону. Вічна памʼять захиснику України! Слава Україні! Героям слава!, – йдеться у дописі

Степан Гречанюк