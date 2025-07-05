Сьогодні на щиті повертається полеглий прикарпатський герой Степан Гречанюк

Скорботну звістку повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук, голова Богородчанської селищної територіальної громади Ростислав Заремба, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.
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Сьогодні, у суботу, 5 липня 2025 року, до кінця і з честю виконавши присягу на вірність українському народу, до рідного дому на щиті повертається наш воїн-захисник Степан Гречанюк.
Церемонія почесної зустрічі та панахида розпочнеться о 9 год. 30 хв. на Алеї Героїв у Богородчанах.
Прошу усіх прийти і віддати належну шану нашому полеглому воїну!
Опісля кортеж направиться у рідне село Забережжя, де у неділю відбудеться чин християнського похорону. Вічна памʼять захиснику України! Слава Україні! Героям слава!, – йдеться у дописі