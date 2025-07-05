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На Франківщині, через паліїв трави, згоріло домогосподарство разом із будинком
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині, через паліїв трави, згоріло домогосподарство разом із будинком

Автор: Ігор Василик
05/07/2025 09:11
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На Надвірнянщині спалювання сухостою призвело до масштабного займання – вогонь перекинувся на житловий будинок та господарську будівлю.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на ДСНС в Івано-Франківській області.

Рятувальники наголошують, лише за добу вони загасили 13 пожеж в екосистемах. Зокрема, через палія трави на Надвірнянщині полум’я перекинулося на будинок та господарську споруду, охопивши площу 150 квадратних метрів.

Щоб виявляти паліїв, які навмисне підпалюють траву, рятувальники використовують безпілотники та проводять рейди. Вчора вдалося “на гарячому” спіймати одного порушника, якого притягнули до відповідальності.

ДСНС закликає прикарпатців не підпалювати сухостій. Такі дії не лише шкодять природі, а й загрожують життю людей. За підпал передбачено штраф — від 3060 до 6120 гривень. У разі займання телефонуйте 101.

На Франківщині, через паліїв трави, згоріло домогосподарство разом із будинком
Гасіння пожежі в трав'янистій місцевості.
Пожежники гасять пожежу в палаючій будівлі.
Будинок у вогні, пожежник бореться з пожежею.