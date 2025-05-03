На Закарпатті калушанин збив на смерть велосипедиста 

62-річний водій з Калуша на автомобілі “Fiat” збив на смерть 74-річного велосипедиста у селі Сойми на Закарпатті.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, пише Правда.іф з посиланням на Версії.

1 травня відбулася смертельна дорожньо-транспортна пригода у селі Сойми Хустського району Закарпатської області. Слідчі Відділення поліції № 2 Хустського районного управління поліції розпочали розслідування обставин трагедії, яка забрала життя місцевого жителя.

Вранішня аварія сталася приблизно о 9:20, коли 62-річний мешканець міста Калуша Івано-Франківської області керував автомобілем марки “Fiat”. За попередньою інформацією слідчих, водій не врахував дорожню обстановку та вчинив наїзд на 74-річного місцевого жителя. Постраждалий рухався на велосипеді у попутному з автомобілем напрямку

Внаслідок отриманих травм велосипедист помер на місці події. Прибула слідчо-оперативна група поліції провела першочергові слідчі дії на місці трагедії. Правоохоронці встановили, що під час керування транспортним засобом водій автомобіля “Fiat” перебував у тверезому стані – це підтвердило медичне освідування.

Слідчі органи внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає кримінальну відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, які призвели до смерті потерпілого. У справі призначать комплекс експертних досліджень для встановлення всіх обставин трагедії.

Розслідування цієї смертельної аварії триває під контролем правоохоронних органів Закарпатської області.