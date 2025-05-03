В Івано-Франківську стартував перший Фестиваль птахів 

3 травня, в Івано-Франківську розпочався перший у місті Фестиваль птахів. Захід проходить у парку імені Шевченка біля літньої сцени та триватиме до 17:30. Подія організована спільно з орнітологами і має на меті познайомити мешканців і гостей міста зі світом пернатих.

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Про це пише “Галка”

Програма фестивалю включає орнітологічні екскурсії парком о 10:00, 13:00 та 16:00, під час яких учасники вчаться розпізнавати різні види птахів. З 11:00 стартували майстер-класи — з вивчення пташиного співу та візуальної ідентифікації птахів, а також є можливість взяти участь у художньому малюванні птахів за шаблонами.

На фестивалі також представлена окрема програма “Хто такі воронові?”, де прикарпатці зможуть дізнатися більше про представників цієї пташиної родини.

Біологиня та орнітологиня Наталія Пріяткіна, одна з ініціаторок фестивалю, розповіла, що ідея такого заходу виникла ще восени минулого року.

“Фестиваль проходить вперше в Україні. Ми говорили про те, що в багатьох країнах такі заходи організовують до Всесвітнього дня міграції птахів. Але у нас ці дати збігаються з Днем міста, тому ми вирішили трохи змістити дати — і сьогодні вперше влаштували Фестиваль птахів”, — розповідає Наталія Пріяткіна.

Основною метою фестивалю є популяризація орнітології серед містян, та можливість ближче познайомитися з пернатими.

“Це знайомство містян і гостей міста з птахами, з можливістю пізнати їх ближче. Ми видали атлас визначних птахів, яких можна зустріти в нашому парку. Є майстер-класи з визначення видів, розпізнавання співу. Ми також запропонували людям малювати птахів по шаблонах ”, — додає вона.

Усі майстер-класи проводяться на умовах добровільних внесків. Зібрані кошти будуть передані на підтримку українських захисників — зокрема, для нацгвардійців, франківської тероборони 95 батальйону та бойового підрозділу “Рій”.

“Птахи — вільні, і вони в себе закохують. Вони мають неймовірні, круті пристосування. Люди, які починають займатися птахами, ментально оздоровлюються. Це спосіб трохи відволіктись від сьогодення”, — зазначає Наталія Пріяткіна.

На території фестивалю також діє міні-ярмарок — можна придбати пташину атрибутику: значки, ілюстрації, фото, атласи, шопери та футболки з птахами. Відвідувачів закликають приносити власні речі – організатори допоможуть нанести пташині зображення прямо на одяг чи сумки.

Директорка КП “Центр розвитку міста та рекреації” Руслана Василюк зауважує, що вони тісно співпрацюють з орнітологинею Наталією Пріяткіною, і це буде не останній спільний захід.