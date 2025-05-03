В Івано-Франківську стартував перший Фестиваль птахів 

3 травня, в Івано-Франківську розпочався перший у місті Фестиваль птахів. Захід проходить у парку імені Шевченка біля літньої сцени та триватиме до 17:30. Подія організована спільно з орнітологами і має на меті познайомити мешканців і гостей міста зі світом пернатих.
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Про це пише “Галка”
Програма фестивалю включає орнітологічні екскурсії парком о 10:00, 13:00 та 16:00, під час яких учасники вчаться розпізнавати різні види птахів. З 11:00 стартували майстер-класи — з вивчення пташиного співу та візуальної ідентифікації птахів, а також є можливість взяти участь у художньому малюванні птахів за шаблонами.
На фестивалі також представлена окрема програма “Хто такі воронові?”, де прикарпатці зможуть дізнатися більше про представників цієї пташиної родини.
Біологиня та орнітологиня Наталія Пріяткіна, одна з ініціаторок фестивалю, розповіла, що ідея такого заходу виникла ще восени минулого року.
“Фестиваль проходить вперше в Україні. Ми говорили про те, що в багатьох країнах такі заходи організовують до Всесвітнього дня міграції птахів. Але у нас ці дати збігаються з Днем міста, тому ми вирішили трохи змістити дати — і сьогодні вперше влаштували Фестиваль птахів”, — розповідає Наталія Пріяткіна.
Основною метою фестивалю є популяризація орнітології серед містян, та можливість ближче познайомитися з пернатими.
“Це знайомство містян і гостей міста з птахами, з можливістю пізнати їх ближче. Ми видали атлас визначних птахів, яких можна зустріти в нашому парку. Є майстер-класи з визначення видів, розпізнавання співу. Ми також запропонували людям малювати птахів по шаблонах ”, — додає вона.
Усі майстер-класи проводяться на умовах добровільних внесків. Зібрані кошти будуть передані на підтримку українських захисників — зокрема, для нацгвардійців, франківської тероборони 95 батальйону та бойового підрозділу “Рій”.
“Птахи — вільні, і вони в себе закохують. Вони мають неймовірні, круті пристосування. Люди, які починають займатися птахами, ментально оздоровлюються. Це спосіб трохи відволіктись від сьогодення”, — зазначає Наталія Пріяткіна.
На території фестивалю також діє міні-ярмарок — можна придбати пташину атрибутику: значки, ілюстрації, фото, атласи, шопери та футболки з птахами. Відвідувачів закликають приносити власні речі – організатори допоможуть нанести пташині зображення прямо на одяг чи сумки.
Директорка КП “Центр розвитку міста та рекреації” Руслана Василюк зауважує, що вони тісно співпрацюють з орнітологинею Наталією Пріяткіною, і це буде не останній спільний захід.
“Знайомство з птахами в парку — це не лише цікаве дозвілля, а й важливий крок до формування екологічної свідомості. Люди краще розуміють цінність природи, коли спостерігають її зблизька. Це сприяє збереженню біорізноманіття, підвищує інтерес до охорони довкілля та позитивно впливає на психологічне здоров’я. Більше уваги до птахів — більше турботи про природу загалом”, – ділиться Руслана Василюк.