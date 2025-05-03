На Запоріжжі загинув старший солдат з Прикарпаття Гоян (Лисак) Анатолій

Снятинщина у скорботі. 2 травня під час ведення бойових дій в Запорізькій області загинув старший солдат Гоян (Лисак) Анатолій Григорович з м. Снятин, 1968 року народження.
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Про це пише Правда.іф з посиланням на Снятинську Мр
Міський голова, Виконавчий комітет Снятинської міської ради, депутатський корпус та працівники адмінапарату висловлюють щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати – загибелі захисника України Анатолія Гояна (Лисака).
“У ці дні скорботи важко віднайти слова, які би змогли полегшити душевний біль від втрати рідної Вам людини. Прийміть найщиріші співчуття. Нехай пам’ять про Героя назавжди залишиться у наших серцях.
Вічна шана і пам’ять Герою…”- йдеться у дописі