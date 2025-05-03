На Запоріжжі загинув старший солдат з Прикарпаття Гоян (Лисак) Анатолій

Снятинщина у скорботі. 2 травня під час ведення бойових дій в Запорізькій області загинув старший солдат Гоян (Лисак) Анатолій Григорович з м. Снятин, 1968 року народження.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Снятинську Мр

Міський голова, Виконавчий комітет Снятинської міської ради, депутатський корпус та працівники адмінапарату висловлюють щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати – загибелі захисника України Анатолія Гояна (Лисака).