З Франківська стартував благодійний “Пробіг слідами Галицької трансверсальної залізниці”

Легкоатлетичний “Пробіг слідами Галицької трансверсальної залізниці Ostbahn”, який відбувається сьогодні, 3 травня, стартував з вузлової станції Хриплин, де колись пролягала залізнична гілка Станіслав-Гусятин Галицької трансверсальної залізниці, знищена під час Другої світової війни.
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Про це пише Правда.іф з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.
Бігуни, які обрали найдовшу дистанцію – 34 кілометри – стартували з Івано-Франківська до річки Дністер у селі Нижнів. Ще організатори передбачили коротші маршрути: 16, 9 та 3 кілометри, щоб кожен охочий міг долучитись.
“Дякую організаторам, які кожного року проводять такий захід. Тут триває збір коштів для військових. Найбільша вдячність нашим захисникам. Саме завдяки їм ми маємо змогу тут жити, працювати та проводити такі змагання”, – каже мер.