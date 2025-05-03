З Франківська стартував благодійний “Пробіг слідами Галицької трансверсальної залізниці”

Легкоатлетичний “Пробіг слідами Галицької трансверсальної залізниці Ostbahn”, який відбувається сьогодні, 3 травня, стартував з вузлової станції Хриплин, де колись пролягала залізнична гілка Станіслав-Гусятин Галицької трансверсальної залізниці, знищена під час Другої світової війни.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.

Бігуни, які обрали найдовшу дистанцію – 34 кілометри – стартували з Івано-Франківська до річки Дністер у селі Нижнів. Ще організатори передбачили коротші маршрути: 16, 9 та 3 кілометри, щоб кожен охочий міг долучитись.