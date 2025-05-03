На Франківщині знешкодили два артснаряди часів Другої світової війни

На Прикарпатті піротехніки знешкодили два артилерійські снаряди часів Другої світової війни.

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Небезпечні знахідки були виявлені на відкритій території в селі Струпків, що входить до складу Отинійської територіальної громади Коломийського району.

Фахівці наголошують: залишки боєприпасів минулих воєн залишаються смертельно небезпечними навіть через десятки років. У разі виявлення підозрілих предметів слід негайно повідомити відповідні служби — не торкайтеся, не переміщуйте і не намагайтеся знешкодити їх самостійно.