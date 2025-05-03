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Диван на коліщатках в темній вітальні

У Калуському пологовому народився “богатир” вагою більше 5 кг

Автор: Оксана Марушкевич
03/05/2025 11:57
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У Калуському пологовому будинку 2 травня зафіксували рекорд — на світ з’явився хлопчик вагою 5140 грамів.

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Про це повідомила завідувачка Калуського пологового будинку Леся Григорів.

Малюка, на ім’я Костянтин, народила Леся Галань із Брошнів-Осади. Жінка — мама п’ятирічного Арсена, який народився 4250 грамів. 

“Матуся працює вчителем в Брошнівському ліцеї та не памʼятає дітей, народжених аж з такою вагою. Щирі вітання цій щасливій сім’ї!”, — йдеться у дописі.