У Калуському пологовому народився “богатир” вагою більше 5 кг

У Калуському пологовому будинку 2 травня зафіксували рекорд — на світ з’явився хлопчик вагою 5140 грамів.

Про це повідомила завідувачка Калуського пологового будинку Леся Григорів.

Малюка, на ім’я Костянтин, народила Леся Галань із Брошнів-Осади. Жінка — мама п’ятирічного Арсена, який народився 4250 грамів.

“Матуся працює вчителем в Брошнівському ліцеї та не памʼятає дітей, народжених аж з такою вагою. Щирі вітання цій щасливій сім’ї!”, — йдеться у дописі.