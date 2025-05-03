Коли буде Вознесіння: головні церковні свята у травні 2025 року

У травні 2025 року християни відзначатимуть Світлий тиждень, Вознесіння Господнє та день пам’яті третього знайдення глави Івана Хрестителя.
Реклама: Місцеві пропозиції
Альянс
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
ТСН пише, які церковні свята будуть у березні 2025 року в Православній церкві України та Українській греко-католицькій церкві.
Церковний календар ПЦУ та УГКЦ на березень 2025 року: важливі дати
- 3 травня – святого преподобного Теодосія Печерського;
- 4 травня – третя неділя після Пасхи, святих жінок-мироносиць;
- 5 травня – святої мучениці Ірини;
- 6 травня – святого Йова;
- 8 травня – святого апостола і євангеліста Івана Богослова; святого преподобного Арсенія Великого;
- 9 травня – перенесення мощей Миколая Чудотворця; святого пророка Ісаї; святого мученика Христофора;
- 11 травня – святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, учителів слов’ян; четверта неділя після Пасхи;
- 18 травня – пʼята неділя після Пасхи, самарянки;
- 21 травня – святих рівноапостольних Костянтина і Олени;
- 23 травня – святого преподобного ісповідника Михаїла; святої преподобної Євфросинії;
- 25 травня – шоста неділя після Пасхи; третє віднайдення голови святого пророка Івана Хрестителя;
- 29 травня – Вознесіння Господнє.