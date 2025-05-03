Коли буде Вознесіння: головні церковні свята у травні 2025 року

У травні 2025 року християни відзначатимуть Світлий тиждень, Вознесіння Господнє та день пам’яті третього знайдення глави Івана Хрестителя.

ТСН пише, які церковні свята будуть у березні 2025 року в Православній церкві України та Українській греко-католицькій церкві.

Церковний календар ПЦУ та УГКЦ на березень 2025 року: важливі дати