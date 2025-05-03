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Коли буде Вознесіння: головні церковні свята у травні 2025 року
Диван на коліщатках в темній вітальні

Коли буде Вознесіння: головні церковні свята у травні 2025 року

Автор: Олег Мамчур
03/05/2025 11:04
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У травні 2025 року християни відзначатимуть Світлий тиждень, Вознесіння Господнє та день пам’яті третього знайдення глави Івана Хрестителя.

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ТСН пише, які церковні свята будуть у березні 2025 року в Православній церкві України та Українській греко-католицькій церкві.

Церковний календар ПЦУ та УГКЦ на березень 2025 року: важливі дати

  • 3 травня – святого преподобного Теодосія Печерського;
  • 4 травня – третя неділя після Пасхи, святих жінок-мироносиць;
  • 5 травня – святої мучениці Ірини;
  • 6 травня – святого Йова;
  • 8 травня – святого апостола і євангеліста Івана Богослова; святого преподобного Арсенія Великого;
  • 9 травня – перенесення мощей Миколая Чудотворця; святого пророка Ісаї; святого мученика Христофора;
  • 11 травня – святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, учителів слов’ян; четверта неділя після Пасхи;
  • 18 травня – пʼята неділя після Пасхи, самарянки;
  • 21 травня – святих рівноапостольних Костянтина і Олени;
  • 23 травня – святого преподобного ісповідника Михаїла; святої преподобної Євфросинії;
  • 25 травня – шоста неділя після Пасхи; третє віднайдення голови святого пророка Івана Хрестителя;
  • 29 травня – Вознесіння Господнє.