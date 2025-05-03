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Диван на коліщатках в темній вітальні

Де наразі на дорогах Прикарпаття тривають ремонтні роботи. ФОТО

Автор: Оксана Марушкевич
03/05/2025 10:21
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На Івано-Франківщині на дорогах державного значення тривають роботи з експлуатаційного утримання.

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Пише Правда.іф з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області

На виконання завдань Служби відновлення в області працівники підрядної дорожньої організації ліквідовують аварійну ямковість пневмо-струменевим методом насамперед на ділянках доріг національного і регіонального значення області.

Протягом тижня такі роботи проведено:

-на ділянці Галич – Бурштин дороги Н-09 Мукачево – Львів;

-у Побережжі та на ділянці між Рашковом і Якубівкою дороги Р-20;

-у Нижньому Вербіжі та Підгайчиках дороги Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський.

Бригади здійснювали й інші роботи з експлуатаційного утримання:

  • прибирання сміття та наносів піску і грунту на шляхопроводі в селі Угринів дороги Н-09 Мукачево – Львів;
  • нанесення розмітки на об’їзній Богородчан дороги Н-09 Мукачево – Львів та на перехресті доріг Н-10 Стрий – Мамалига і Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський;
  • вирізування сухих та аварійних дерев на дорозі Н-10 Стрий – Мамалига у напрямку Снятина;
  • подрібнення порослі кущів і дерев на дорозі Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль у напрямку Тисмениці;
  • вивезення зібраного з узбіч сміття на об’їзній Івано-Франківська дороги Н-09 Мукачево – Львів та Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль у напрямку Тисмениці.

Усі роботи здійснюємо без зупинки дорожнього руху.