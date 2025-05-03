Сьогодні Тлумацька громада попрощається із захисником Михайлом Драгомаци

На Тлумаччині вчора, 2 травня, зустріли кортеж із тілом загиблого військового Михайла Драгомаци, 1981р.н. А сьогодні, 3 травня, проведуть воїна до місця останнього спочинку.
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Пише Правда.іф з посиланням на Петра Пісака
Воїн був родом з села Бортники, Тлумацької міської територіальної громади.
Чин похорону відбудеться о 12:30 годині в селі Бортники.