Якою буде погода 3 травня на Прикарпатті

Синоптики 3 травня на Івано-Франківщині та в обласному центрі прогнозують хмарну погоду з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, грози ,град.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с, пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Температура повітря

По місту: вночі 8-10° тепла, вдень 24-26° тепла.

По області: вночі 7-12° тепла, вдень 21-26° тепла.

У високогір’ї Карпат: вночі 7-12° , вдень 13-18° тепла.

Медико-метеорологічні умови 2-го типу.

Видимість на автошляхах добра.