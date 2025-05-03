ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Якою буде погода 3 травня на Прикарпатті

Автор: Оксана Марушкевич
03/05/2025 09:43
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Синоптики 3 травня на Івано-Франківщині та в обласному центрі прогнозують хмарну погоду з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, грози ,град.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с, пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Температура повітря

По місту: вночі 8-10° тепла, вдень 24-26° тепла.

По області: вночі 7-12° тепла, вдень 21-26° тепла.

У високогір’ї Карпат: вночі 7-12° , вдень 13-18° тепла.

Медико-метеорологічні умови 2-го типу.

Видимість на автошляхах добра.