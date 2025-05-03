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У Франківську оштрафували чоловіка, який пошкодив скульптуру по вулиці Княгинин

Автор: Оксана Марушкевич
03/05/2025 09:26
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Поліцейські Івано-Франківського РУП притягнули до відповідальності чоловіка, який пошкодив скульптуру по вулиці Княгинин в Івано-Франківську.

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Пише Правда.іф з посиланням на поліцію області.

“До поліцейських Івано-Франківського районного управління поліції 30 квітня надійшло повідомлення від жителя житлового комплексу «Княгинин» про те, що невідома особа пошкодила мідну скульптуру дівчинки”, – йдеться у дописі.

Поліцейські опитали можливих свідків події та проаналізували камери відеоспостереження. Встановили, що до події причетний чоловік 2003 року народження, житель Загвіздя. Його виявили за місцем проживання, свою вину він визнав.

Поліцейські притягнули порушника до відповідальності за ст.173 КУпАП та скерували протокол до суду для визначення міри покарання.