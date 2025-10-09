На Житомирщині чоловік через сімейну сварку вбив свою 9-річну доньку, дружину, котів і собаку

Під час сімейного конфлікту 43-річний мешканець Житомирщини вбив ножем дружину та 9-річну доньку. Крім того, поранив сусідку та вбив своїх котів і собаку.

Як пише поліція Житомирської області, вдень 4 жовтня правоохоронці затримали 43-річного жителя села Котівки Радомишльської громади. Чоловік підозрюється в убивстві дружини та малолітньої доньки, а також замаху на вбивство сусідки. Крім того, йому інкримінують жорстоке поводження з тваринами.

Поліцейські встановили, що близько 12:00 за місцем проживання сім’ї між подружжям виникла сварка. Під час конфлікту нетверезий чоловік кухонним ножем поранив свою 42-річну дружину та завдав множинних ударів колючим предметом 9-річній доньці. Жінка та дитина загинули.

Після скоєного зловмисник вийшов із подвір’я, вбив собаку та котів і намагався вбити 62-річну сусідку. Жінку прооперували, наразі вона перебуває під наглядом лікарів.

Поліцейські затримали чоловіка. 5 жовтня слідчі слідчого управління ГУНП в області повідомили фігурантові про підозру в умисному вбивстві двох осіб, у тому числі малолітньої дитини (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 КК України), у закінченому замаху на вбивство, вчиненому особою, яка раніше вчинила умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України), а також у жорстокому поводженні з тваринами (ч. 3 ст. 299 КК України). Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.

6 жовтня судом підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За вчинене йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

Встановлено, що подружжя мало пʼятьох дітей, троє з них проживали окремо. З батьками залишилися дві молодші доньки. В день трагедії 11-річна дівчинка перебувала в друзів по сусідству і не постраждала.

У серпні 2025 року рішенням суду чоловіка та жінку було позбавлено батьківських прав, проте станом на 4 жовтня малолітніх дітей із сімʼї не вилучили. Відтак правоохоронці проводять перевірку виконання судового рішення органами опіки та піклування в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) КК України.