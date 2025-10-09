У Долині оштрафували майора ТЦК за відсутність відео з бодікамер, яких і не було

У Долині Івано-Франківської області суд визнав винним т. в. о. заступника начальника відділу одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у недбалому ставленні до військової служби під час особливого періоду.

Як йдеться в постанові Долинського районного суду Івано-Франківської області, майор, який виконував обов’язки заступника начальника відділу, не забезпечив належний облік і зберігання відеозаписів із нагрудних камер, що використовуються під час оповіщення військовозобов’язаних, передає “Бліц-Інфо”.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Під час перевірки в жовтні з’ясувалось, що інформація з портативних відеореєстраторів не вивантажувалась і не зберігалась, як цього вимагає законодавство. Сам майор визнав провину, пояснивши це відсутністю технічного обладнання. Втім, він також визнав, що не робив ніяких письмових заяв, щоб отримати бодікамери.

Суд врахував щире каяття обвинуваченого та наклав на нього штраф у розмірі 17 000 гривень а також зобов’язав сплатити 605,60 грн судового збору.

Постанова ще може бути оскаржена в Івано-Франківському апеляційному суді протягом десяти днів.