НАБУ і САП повідомили про підозру сімом фігурантам справи «Енергоатому»

НАБУ і САП повідомили про підозру сімом фігурантам масштабної схеми відкатів на контрактах “Енергоатому”, п’ятьох з яких затримано.

За інформацією медіа та джерел «Слово і діло», йдеться про бізнесмена Тимура Міндіча, колишнього радника ексміністра енергетики Германа Галущенка Ігоря Миронюка, виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитра Басова та інших осіб.

Перед цим НАБУ оприлюднило нову частину прослушок, на яких, за даними слідства, зафіксований керівник злочинної організації та колишній міністр енергетики.