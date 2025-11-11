ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

НАБУ і САП повідомили про підозру сімом фігурантам справи «Енергоатому»

Автор: Олег Мамчур
Готівка та сейф, вилучені НАБУ під час обшуку
НАБУ і САП повідомили про підозру сімом фігурантам масштабної схеми відкатів на контрактах “Енергоатому”, п’ятьох з яких затримано.

За інформацією медіа та джерел «Слово і діло», йдеться про бізнесмена Тимура Міндіча, колишнього радника ексміністра енергетики Германа Галущенка Ігоря Миронюка, виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитра Басова та інших осіб.

Перед цим НАБУ оприлюднило нову частину прослушок, на яких, за даними слідства, зафіксований керівник злочинної організації та колишній міністр енергетики.

«НАБУ та САП викрили діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи. Наразі у порядку ст. 208 КПК України детективами затримано п’ятьох осіб, а про підозру повідомлено сімом її членам, серед яких: бізнесмен – керівник злочинної організації; колишній радник міністра енергетики; виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом»; чотири особи – «працівники» бек-офісу з легалізації коштів», – інформують органи.

