На Пасічній планують збудувати ще чотири 10-поверхівки

В Івано-Франківську стартувало громадське обговорення детального плану території (ДПТ), де передбачено зведення багатоквартирного житлового комплексу з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. Проєкт оприлюднили 6 листопада в Департаменті містобудування та архітектури міськради.

Йдеться про ділянку площею 0,6 гектара на вул. Галицькій, 201, у мікрорайоні Пасічна, поруч із Калуським шосе та факультетом туризму Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, пише ZAXID.NET.

Згідно з ДПТ, заплановано будівництво чотирьох секцій десятиповерхівок на 216 квартир із підземним паркінгом на 125 автомобілів. У новому комплексі зможуть проживати приблизно 500 мешканців.

На території також передбачено дитячий, спортивний та відпочинковий майданчики. Для автомобілістів запланована реконструкція проїжджої частини місцевої дороги, що відгалужується від Калуського шосе. Проєктом передбачено й велодоріжку шириною 1,5 м та тротуар завширшки 3 м.

Громадські слухання щодо цього ДПТ відбудуться 5 грудня о 10:00 у конгрес-центрі Палацу Потоцьких (вул. Шпитальна, 5). Після обговорення документ можуть винести на затвердження сесії Івано-Франківської міської ради.