Прикарпатців запрошують долучитися до нічних чувань у Погінському монастирі

Прикарпатців запрошують на нічні чування в Погінський монастир.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Погінського монастиря.
Нічні чування відбудуться з 12 на 13 листопада в Погінському монастирі, що на Прикарпатті.
Розпорядок нічних чувань:
Середа, 12 листопада, піша проща буде:
- 17:00 — вихід з Майзлів.
- 21:00 — Архиєрейська Божественна Літургія, наука.
- 22:30 — перерва: кава, чай.
- 23:15 — виставлення найсвятіших тайн, Адорація.
Четвер, 13 листопада:
- 00:15 — молебень до Погінської Богородиці. Акафіст до Йосафата, молебень до Христа Чоловіколюбця.
- 3:00 — вервиця до Божого Милосердя. Акафіст до Архистратига Михаїла, вервиця миру.
- 4:00 — Божественна Літургія, апостольське благословення, мирування, окроплення свяченою водою.
- о 5:00 — відправлення автобусів з Погоні на Івано-Франківськ.