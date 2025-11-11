Прикарпатців запрошують долучитися до нічних чувань у Погінському монастирі

Прикарпатців запрошують на нічні чування в Погінський монастир.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Погінського монастиря.

Нічні чування відбудуться з 12 на 13 листопада в Погінському монастирі, що на Прикарпатті.

Розпорядок нічних чувань:

Середа, 12 листопада, піша проща буде:

17:00 — вихід з Майзлів.

21:00 — Архиєрейська Божественна Літургія, наука.

22:30 — перерва: кава, чай.

23:15 — виставлення найсвятіших тайн, Адорація.

Четвер, 13 листопада: