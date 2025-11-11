ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Прикарпатців запрошують долучитися до нічних чувань у Погінському монастирі

Автор: Олег Мамчур
Ікони в дерев'яній церкві з вівтарем і образом Ісуса
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Прикарпатців запрошують на нічні чування в Погінський монастир.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Погінського монастиря.

Нічні чування відбудуться з 12 на 13 листопада в Погінському монастирі, що на Прикарпатті.

Розпорядок нічних чувань:

Середа, 12 листопада, піша проща буде:

  • 17:00 — вихід з Майзлів. 
  • 21:00 — Архиєрейська Божественна Літургія, наука.
  • 22:30 — перерва: кава, чай.
  • 23:15 — виставлення найсвятіших тайн, Адорація.

Четвер, 13 листопада:

  • 00:15 — молебень до Погінської Богородиці. Акафіст до Йосафата, молебень до Христа Чоловіколюбця.
  • 3:00 — вервиця до Божого Милосердя. Акафіст до Архистратига Михаїла, вервиця миру.
  • 4:00 — Божественна Літургія,  апостольське благословення, мирування, окроплення свяченою водою.
  • о 5:00 — відправлення автобусів з Погоні на Івано-Франківськ.

Джерело(а) інформації

 Facebook-сторінці

СХОЖІ НОВИНИ