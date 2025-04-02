Нацбанк не продовжив ліміт у 150 тисяч гривень на перекази

Національний банк України вирішив не продовжувати обмеження у 150 000 гривень на місяць для вихідних переказів між фізичними особами.

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Про це повідомила прессслужба регулятора.

Там розповіли, що рішення було ухвалене з урахуванням низки факторів:

ухвалення закону про збільшення суми штрафів до порушників платіжного законодавства;

створення меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, до якого приєдналася абсолютна більшість банків;

покращення роботи систем моніторингу платіжних операцій відповідно до вимог та рекомендацій НБУ;

з боку правоохоронних органів ведеться активна робота з виявлення та припинення злочинних схем;

Національний банк напрацював концепцію реєстру осіб, які потребують посиленого контролю платіжних операцій.

«Минулого року ми фіксували аномальний сплеск обсягу переказів між рахунками фізосіб, який наразі знизився внаслідок введення регуляторних обмежень, комунікації НБУ, що звернула увагу ринку на проблему дропів, та впровадження Меморандуму. Короткострокова тенденція до стрімкого зростання кількості відкритих платіжних карток, яка фіксувалася у вересні-жовтні минулого року, також припинилася», – зазначено у заяві.