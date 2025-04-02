Франківців кличуть на футбол: “Прикарпаття” прийматиме “Кремінь”

У неділю, 6 квітня, на стадіоні “Рух” відбудеться поєдинок 2-го туру групи “Вибування” Першої ліги.

Івано-франківське “Прикарпаття” прийматиме кременчуцький “Кремінь”. Початок матчу о 12:30, пише Правда ІФ з посиланням на пресслужбу МФК Прикарпття

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Вхід на стадіон з 16 років за мінімальний донат – 100 грн (кількість місць обмежена).

На вході вас зустрічатимуть представники Спілки волонтерів Прикарпаття. Ви можете внести свій донат у скриньку або переказати кошти на банківський рахунок, після чого ви отримаєте запрошення на матч.

Для осіб з посвідченням УБД та пенсіонерів з карткою Франківця вхід безкоштовний.