Франківців кличуть на футбол: “Прикарпаття” прийматиме “Кремінь”

У неділю, 6 квітня, на стадіоні “Рух” відбудеться поєдинок 2-го туру групи “Вибування” Першої ліги.
Івано-франківське “Прикарпаття” прийматиме кременчуцький “Кремінь”. Початок матчу о 12:30, пише Правда ІФ з посиланням на пресслужбу МФК Прикарпття
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Вхід на стадіон з 16 років за мінімальний донат – 100 грн (кількість місць обмежена).
На вході вас зустрічатимуть представники Спілки волонтерів Прикарпаття. Ви можете внести свій донат у скриньку або переказати кошти на банківський рахунок, після чого ви отримаєте запрошення на матч.
Для осіб з посвідченням УБД та пенсіонерів з карткою Франківця вхід безкоштовний.