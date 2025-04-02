Небайдужих просять допомогти розшукати неповнолітнього прикарпатця Євгена Дорошенка

Поліція встановлює місцезнаходження неповнолітнього мешканця Калуського району

Відділ ювенальної превенції розшукує 17-річного хлопця, який 2 квітня близько 12 години вийшов із гуртожитку Брошнів-Осадського професійного лісопромислового ліцею та до цього часу не повернувся, передає правда ІФ з посиланням на Поліція Івано-Франківської області

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Зниклий – Дорошенко Євген Володимирович, 2007 року народження, житель с. Брошнів-Осада, Брошнів-Осадської ТГ.

Прикмети розшукуваного:

зріст близько 170 см, худорлявої тілобудови, волосся темне, коротке.

Особливі прикмети: має татуювання у вигляді скорпіона на грудях та дату народження на зап’ясті руки.

Одягнений у куртку чорного кольору, джинсові штани чорного кольору, кросівки темного кольору.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників медіа, які зможуть допомогти встановити місцезнаходження Дорошенко

Євгена або надати іншу корисну інформацію просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: +380 (67) 497-17-87 та +380(66) 98-97-515.