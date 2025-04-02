Які доходи задекларував голова Снятинської громади Анатолій Шумко

Голова Снятинської громади Анатолій Шумко опублікували свою декларацію на сайті НАЗК.

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Анатолій Шумко опублікував свою декларацію 31 березня, пише Правда.іф з посиланням на Ратушу.

Торік він отримав 937 089 грн зарплати в міській раді та 73 719 грн пенсії.

Додатково: 3727 грн від обласної ради та 2000 грн від обласної профспілки працівників держустанов.

Дружина Світлана Шумко задекларувала 1 472 141 грн від підприємницької діяльності та 39 715 грн пенсійних виплат.

Анатолій Шумко не задекларував заощадження.