Які доходи задекларував голова Снятинської громади Анатолій Шумко

Голова Снятинської громади Анатолій Шумко опублікували свою декларацію на сайті НАЗК.
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Анатолій Шумко опублікував свою декларацію 31 березня, пише Правда.іф з посиланням на Ратушу.
Торік він отримав 937 089 грн зарплати в міській раді та 73 719 грн пенсії.
Додатково: 3727 грн від обласної ради та 2000 грн від обласної профспілки працівників держустанов.
Дружина Світлана Шумко задекларувала 1 472 141 грн від підприємницької діяльності та 39 715 грн пенсійних виплат.
Анатолій Шумко не задекларував заощадження.