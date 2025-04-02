В центрі Івано-Франківська побили хлопця ВІДЕО

Вчора ввечері у середмісті Івано-Франківська побили хлопця
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Про це повідомляють місцеві телеграм канали, передає інформаційний ресурс Правда ІФ
Увага, у ВІДЕО звучить ненормативна лексика.
Судячи з поширеного відео сутичка відбулася на Вічевому майдані у Івано-Франківську
Очевидці бійки повідомляють, що постраждалого госпіталізували до медичного закладу
Деталі інциденту встановлюються. Усі подробиці згодом.
Нагадаємо: На Прикарпатті зник неповнолітній хлопець