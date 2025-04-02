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В центрі Івано-Франківська побили хлопця ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

В центрі Івано-Франківська побили хлопця ВІДЕО

Автор: Петро Якимчук
02/04/2025 22:33
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ДІМ РІА
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Вчора ввечері у середмісті Івано-Франківська побили хлопця

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Про це повідомляють місцеві телеграм канали, передає інформаційний ресурс Правда ІФ

Увага, у ВІДЕО звучить ненормативна лексика.

Судячи з поширеного відео сутичка відбулася на Вічевому майдані у Івано-Франківську

Очевидці бійки повідомляють, що постраждалого госпіталізували до медичного закладу

Деталі інциденту встановлюються. Усі подробиці згодом.

Нагадаємо: На Прикарпатті зник неповнолітній хлопець