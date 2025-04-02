На Прикарпатті стартувала щорічна заборона на вилов риби

Від початку квітня на водоймах Івано-Франківщини діє сезонна заборона на вилов риби. Місцеві екологи наголошують на важливості дотримання правил у період відтворення рибних запасів.

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Пише Правда.іф з посиланням на Версії.

З 1 квітня на Прикарпатті офіційно розпочався нерестовий період, який триватиме до кінця червня 2025 року. Протягом цього часу рибалити на більшості водойм області заборонено, оскільки це надзвичайно важливий період для відтворення та збереження рибних популяцій у річках та озерах регіону.

Рибоохоронні патрулі вже розпочали активні рейди з метою виявлення порушників сезонної заборони. Під час одного з таких рейдів інспектори зафіксували факти незаконного рибальства.

“Багато хто зараз вказує, що шкодить на популяцію і на зникнення водних біоресурсів саме збільшення бакланів, які виловлюють дану рибу. І тому нам потрібно дотримуватися нересту, дати можливість рибі відновити, віднереститися. Також хочу зазначити, що триває заборона вилову раків з 1 квітня до 30 червня”, – пояснюють рибоохоронці.

Варто зазначити, що в період нересту рибалити можна, але виключно у спеціально визначених місцях. Перелік дозволених локацій розміщено на офіційному сайті Держрибагентства.

“В місті Івано-Франківську визначено два місця на річках, де можна здійснювати вилов водних біоресурсів: біля моста на вулиці Коновальця, а також на набережній біля пам’ятника Івану Франку, частина міського озера, а також німецького озера. Визначені місця є на карті, там заборонені місця позначені червоним кольором”, – роз’яснюють у рибоохоронному патрулі.

Під час першого дня нересту рибоохоронці виявили порушників, які стверджували, що не знали про заборону. “Я переміщена особа”, – виправдовувався один із чоловіків. На що отримав відповідь: “Місця заборони майже ніколи, вони практично не міняються з року в рік”.

Цього разу порушники відбулися усним попередженням.

“Сьогодні ми будемо обмежуватися попередженням, оскільки сьогодні перший день нерестової заборони. Особа повідомила, що, на жаль, була не проінформована, що настав нерест. Зазвичай із початком нерестової заборони дуже часто бувають такі випадки. На жаль, часто це буває у старшого покоління, які не мають доступу до інтернету, не мають можливості ознайомитися”, – пояснюють інспектори.

Втім, у наступні дні контроль буде посилено, а порушників штрафуватимуть. За порушення правил рибальства передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Мінімальний штраф становить 340 гривень, але при виявленні у вилові будь-яких риб додатково нараховуються збитки, що може значно збільшити суму стягнення.

“Дуже добре, що особа не виловила жодних водних біоресурсів, тому що з настанням нерестової заборони при виявленні в улові особи будь-яких риб додатково встановлюється, нараховуються збитки за порушення правил рибальства”, – підкреслюють фахівці рибоохоронного патруля.

Екологи закликають населення проявити свідомість і дотримуватися встановлених правил протягом усього нерестового періоду, адже це запорука збереження водних екосистем та рибних ресурсів Прикарпаття для майбутніх поколінь.