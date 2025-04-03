Для безпеки учасників дорожнього руху: у Калуші встановлять сім камер відеоспостереження

Камери розпізнаватимуть номерні знаки авто і обличчя.

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Пише Правда.іф з посиланням на Калуську міську раду.

Відповідно до звернення Калуського районного відділу Національної поліції України на адресу міського голови Калуша, управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради здійснило закупівлю семи камер відеоспостереження. Із них дві з функцією розпізнавання номерних знаків транспортних засобів, і п’ять — із функцією розпізнавання облич.

“Як повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради Олег Тарбєєв, камери із функцією номерних знаків будуть встановлені на в’їзді у Калуш із боку Пійла у районі кільця, і спрямовані на в’їзді із міста. Одну наявну там камеру з функцією розпізнавання номерних знаків спрямують її у бік вул. Об’їзної”, – йдеться в дописі.

Камери планують змонтувати до кінця цього тижня. 21 березня КП «Міськсвітло» встановило для цього три опори. Зараз туди заводять лінії живлення і інтернету. Очікують на виготовлення конструкцій, які спрямовуватимуть камери у потрібному напрямку.

Що стосується камер із функцією розпізнавання облич, Калуський райвідділ поліції визначив локації, де їх варто встановити. Це — людні місця у Калуші. Найближчим часом працівники поліції, надзвичайники та виконавці робіт здійснять об’їзд і плануватимуть монтаж.