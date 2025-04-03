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За минулу добу Сили оборони ліквідували 1390 окупантів
Диван на коліщатках в темній вітальні

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1390 окупантів

Автор: Олег Мамчур
03/04/2025 07:51
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За минулу добу українські військові знищили 1390 окупантів, 6 танків та 49 артсистем.

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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на ранок 3 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу —  близько 919570 (+1390) осіб,
  • танків — 10521 (+6) од,
  • бойових броньованих машин — 21902 (+22) од,
  • артилерійських систем — 25625 (+49) од,
  • РСЗВ — 1348 (+1) од,
  • засоби ППО — 1123 (+0) од,
  • літаків — 370 (+0) од,
  • гелікоптерів — 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 31597 (+92),
  • крилаті ракети — 3123 (+0),
  • кораблі /катери — 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 42775 (+88) од,
  • спеціальна техніка — 3787 (+0).