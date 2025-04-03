За минулу добу Сили оборони ліквідували 1390 окупантів

За минулу добу українські військові знищили 1390 окупантів, 6 танків та 49 артсистем.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на ранок 3 квітня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 919570 (+1390) осіб,
- танків — 10521 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 21902 (+22) од,
- артилерійських систем — 25625 (+49) од,
- РСЗВ — 1348 (+1) од,
- засоби ППО — 1123 (+0) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 31597 (+92),
- крилаті ракети — 3123 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 42775 (+88) од,
- спеціальна техніка — 3787 (+0).