Прикарпатський національний університет імені Стефаника змінив назву

У Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбулося засідання Вченої ради та конференція трудового колективу, під час яких було розглянуто низку важливих питань.

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Про це пише Правда з посиланням на пресслужбу вузу.

На початку урочистим моментом стало вручення диплома доктора наук доценту кафедри терапії, реабілітації та морфології Миколі Стовбану. Почесну відзнаку вручив в. о. ректора ПНУ, професор Ігор Цепенда. Микола Стовбан отримав науковий ступінь доктора наук у галузі державного управління, що є вагомим досягненням у його професійній діяльності та вагомим внеском у розвиток науки.

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Окрім урочистої частини, під час засідання Вченої ради було розглянуто низку питань відповідно до порядку денного. Зокрема, в. о. ректора Ігор Цепенда доповів про затвердження Статуту Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, що є важливим етапом у новому стратегічному розвитку закладу.

Нову редакцію Статуту було прийнято разом зі змінами, які запропонувала нова Наглядова рада університету задля можливості реалізації урядового експерименту щодо розвитку автономії університетів. Крім того, відтепер у Статуті закріплено нову назву — Карпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Також в.о. ректора продемонстрував колективу новий логотип Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, автором якого є наша студентка 2 курсу Навчально-наукового інституту мистецтв, спеціальності «Графічний дизайн» Ольга Ковалів.