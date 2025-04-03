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Сьогодні Верховинщина зустріне скорботний кортеж із тілом полеглого військового Василя Лук’янюка
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні Верховинщина зустріне скорботний кортеж із тілом полеглого військового Василя Лук’янюка

Автор: Олег Мамчур
03/04/2025 08:47
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У четвер, третього квітня на Верховинщину прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого військового Василя Лук’янюка.

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Про це повідомили у Верховинській районній раді.

Об 12:00 год траурний кортеж вирушить з Кривопільського перевалу.  Об 12:30 год пройде панахида біля стели Героїв Небесної Сотні в селищі Верховина. Після цього траурний кортеж прямує до рідного села.

Чин похорону відбудеться у селі Білоберізка о 14:00 год.

Третє квітня 2025 року оголосили Днем жалоби на території Верховинського району, на знак скорботи за полеглим бійцем.

Василь народився 19 березня 1972 року в селі Білоберізка. Він був кулеметником 1-го стрілецького відділення. Загинув третього березня під ворожим мінометним обстрілом поблизу Часового Яру.