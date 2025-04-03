Погода в Івано-Франківській області на 3 квітня

3 квітня 2025 року на Івано-Франківщині очікується хмарна погода з проясненнями, місцями невеликий дощ, в горах – мокрий сніг.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 2-4° тепла, вдень повітря прогріється до 10-15° тепла.

По області вночі — 0-5° тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 10-15° тепла.

У високогір’ї Карпат вночі — від 2° морозу до 3° тепла, вдень — 1-6° тепла.

Вітер — північний, 7-12 метрів за секунду, вдень місцями — пориви до 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.