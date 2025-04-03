Калуського псевдоволонтера Віталія Хемича затримали на шахрайстві у 1,2 млн в Харкові

У Харкові поліція затримала Віталія Хемича з Калуша, раніше засудженого за шахрайство. Йому знову інкримінують шахрайські дії.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Як повідомили у поліції Харківщини 24 березня, він обдурив 22 людини на 1 200 000 гривень. Про те, що це Хемич, пише видання Вікна з посиланням на правоохоронців.

Також цю інформацію підтвердили й джерела Бліц-Інфо.

“На сторінці інтернет-магазину зловмисник розміщував оголошення про продаж товарів та контактував з покупцями через месенджер-телеграм. Отримавши замовлення, він пропонував покупцю перерахувати гроші на банківську картку у вигляді повної плати або передоплати за товар. Після отримання грошей на рахунок, товар покупцю не відправлявся.

За час шахрайської діяльності з грудня 2023 по вересень 2024 року правопорушник встиг «реалізувати» неіснуючі спортивні речі, техніку, мобільні телефони, квадрокоптери, зарядні станції, акумуляторні батареї”, – зазначають у поліції.

Там додали, що відкрили кримінальні провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

“Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 30-річний раніше судимий чоловік. Внаслідок шахрайських дій постраждали 22 людини. Сума загальної матеріальної шкоди становить 1 мільйон 200 тисяч гривень. Наразі фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні шахрайств. Перевіряється причетність підозрюваного до скоєння інших аналогічних злочинів”, – наголосили у поліції.

Нагадаємо, наприкінці 2022 спалахнув скандал, – Віталій Хемич взяв у військових гроші, щоб придбати дрон, але ні дрона, ні грошей так і не отримали. Згодом виявилося, що чоловік обдурив понад десяток людей на понад мільйон гривень. Проти чоловіка відкрили кримінальну справу, яку розглядали у суді. Втім, суд зупинив провадження до звільнення його з військової служби, бо він мобілізувався у ЗСУ.